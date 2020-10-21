В Харькове в ДТП погибли подполковник ГСЧС и его 15-летняя дочь: ищут свидетелей

21 октября, 2020, 20:31

Утром, 21 октября, в Харькове, на Окружной дороге в районе Экопарка произошло ДТП, в котором погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В этом ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова. Они ехали из Липцев в город на работу на Daewoo Lanos черного цвета, практически проехали мост в сторону Алексеевки", - говорится в сообщении.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к свидетелям аварии.