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Espreso.tvОбществоВ Харькове в ДТП погибли подполковник ГСЧС и его 15-летняя дочь: ищут свидетелей

В Харькове в ДТП погибли подполковник ГСЧС и его 15-летняя дочь: ищут свидетелей


фото: facebook
Утром, 21 октября, в Харькове, на Окружной дороге в районе Экопарка произошло ДТП, в котором погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В этом ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова. Они ехали из Липцев в город на работу на Daewoo Lanos черного цвета, практически проехали мост в сторону Алексеевки", - говорится в сообщении.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к свидетелям аварии.

"Нужны записи с видеорегистраторов автомобилей, находившихся в интервале 6:30 - 7:30 на этом отрезке дороги. По предварительной информации Нацполиции, в авто спасателя въехал внедорожник, в котором находились двое нетрезвых парней", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что нужны данные из регистраторов.

"Просьба предоставить информацию по номерам "101", "112" или полиции. Операторы готовы принять данные", - отметили в сообщении.

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