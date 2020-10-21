В Харькове в ДТП погибли подполковник ГСЧС и его 15-летняя дочь: ищут свидетелей
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В этом ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова. Они ехали из Липцев в город на работу на Daewoo Lanos черного цвета, практически проехали мост в сторону Алексеевки", - говорится в сообщении.
Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к свидетелям аварии.
"Нужны записи с видеорегистраторов автомобилей, находившихся в интервале 6:30 - 7:30 на этом отрезке дороги. По предварительной информации Нацполиции, в авто спасателя въехал внедорожник, в котором находились двое нетрезвых парней", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что нужны данные из регистраторов.
"Просьба предоставить информацию по номерам "101", "112" или полиции. Операторы готовы принять данные", - отметили в сообщении.
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