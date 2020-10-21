В Германии COVID-19 заболел глава Минздрава
21 октября, 2020, 19:24
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сдал положительный тест на коронавирус и находится в домашней изоляции
Об этом сообщил ARD, передает "РБК-Укрина".
У Шпана наблюдаются симптомы простуды. После получения положительного результата он отправился в самоизоляцию. Также проинформированы возможные контактные лица.
Шпан присутствовал на заседании Кабинета министров в среду утром.
Официальный представитель правительства заявил, что Кабмин не будет уходить на карантин, несмотря на участие Шпана в заседании.
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