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Espreso.tvОбществоВ Днипре открыли дело против кандидата в мэры Краснова из-за возможного подкупа избирателей

В Днипре открыли дело против кандидата в мэры Краснова из-за возможного подкупа избирателей


фото: 5.ua
Полиция Днипра открыла уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей кандидатом в мэры Загидом Красновым

Об этом сообщает издание "Наш город" со ссылкой на соответствующие сведения в ЕРДР.

Издание отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Тем, кто осуществил продажу своего голоса, также грозит наказание в виде штрафа или даже лишения свободы до двух лет.

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По данным наблюдателей, уже было зафиксировано 60 правонарушений, в том числе и в Днипре.

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