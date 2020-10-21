В Днипре открыли дело против кандидата в мэры Краснова из-за возможного подкупа избирателей
21 октября, 2020, 15:01
Полиция Днипра открыла уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей кандидатом в мэры Загидом Красновым
Об этом сообщает издание "Наш город" со ссылкой на соответствующие сведения в ЕРДР.
Издание отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Тем, кто осуществил продажу своего голоса, также грозит наказание в виде штрафа или даже лишения свободы до двух лет.
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По данным наблюдателей, уже было зафиксировано 60 правонарушений, в том числе и в Днипре.
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