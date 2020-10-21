В Черкасской области мужчина угрожал убийством кандидату на пост головы ОТГ

21 октября, 2020, 21:37

Служба безопасности Украины разоблачила факт угрозы убийством одному из кандидатов на пост головы Звенигородской объединенной территориальной общины в Черкасской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель через социальные сети посылал постоянные угрозы кандидату из-за недовольства его общественно-политической деятельностью.

Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон с фактами подтверждения совершения правонарушения.