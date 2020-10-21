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Espreso.tvОбществоВ Черкасской области мужчина угрожал убийством кандидату на пост головы ОТГ

В Черкасской области мужчина угрожал убийством кандидату на пост головы ОТГ

Служба безопасности Украины разоблачила факт угрозы убийством одному из кандидатов на пост головы Звенигородской объединенной территориальной общины в Черкасской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель через социальные сети посылал постоянные угрозы кандидату из-за недовольства его общественно-политической деятельностью.

Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон с фактами подтверждения совершения правонарушения.

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