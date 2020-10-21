В Черкасской области мужчина угрожал убийством кандидату на пост головы ОТГ
21 октября, 2020, 21:37
Служба безопасности Украины разоблачила факт угрозы убийством одному из кандидатов на пост головы Звенигородской объединенной территориальной общины в Черкасской области
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель через социальные сети посылал постоянные угрозы кандидату из-за недовольства его общественно-политической деятельностью.
Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон с фактами подтверждения совершения правонарушения.
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