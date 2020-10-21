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Espreso.tvОбществоВ Чехии вводят частичный локдаун: закрываются магазины и ограничивается передвижение людей

В Чехии вводят частичный локдаун: закрываются магазины и ограничивается передвижение людей


фото: reuters
Правительство Чехии объявило о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом

Как сообщает Novinky, магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты с 6:00 22 октября.

Магазины с основным ассортиментом останутся открытыми. В торговых центрах останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и другие учреждения, которые правительство укажет в своем постановлении.

Оптовые магазины также останутся открытыми. Работодателям рекомендовали организовать работу из дому и ограничивать прямой контакт с клиентами.

Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким.

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Все ограничения будут действовать до 3 ноября.

"Мы решили принять меры, за что я приношу свои извинения всем. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда наблюдается резкий рост, а меры, которые мы принимали в последние недели, не работают", - сказал премьер-министр Андрей Бабиш .

По его словам, если правительство не пойдет на эти меры, система здравоохранения упадет примерно 7-11 ноября.

"Меры действительно необходимы. Треть всех проведенных нами тестов - положительные", - пояснил министр здравоохранения Роман Примула.

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