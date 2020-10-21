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Espreso.tvОбществоВ Броварах полицейские обыскивали прохожих без понятых и забирали деньги, - журналистка

В Броварах полицейские обыскивали прохожих без понятых и забирали деньги, - журналистка


фото: Скрін з відео
Журналистка обнародовала видео с камеры наблюдения у ее дома и рассказала, что двое полицейских проводили обыск без понятых, после чего угрожали остановленному мужчине и взяли у него деньги

Об этом сообщила журналистка Любовь Величко, которая стала свидетелем инцидента благодаря камерам наблюдения возле своего дома, передает Hromadske.

Сама журналистка наблюдала за инцидентом в режиме онлайн через камеру наблюдения в доме. Позже она поделилась записью на YouTube.

На видео видно, как двое мужчин в форме без свидетелей останавливают и обыскивают мужчину.

Отмечается, что во время обысков мимо патруля проходили другие люди, однако сотрудники полиции не приглашали их в качестве понятых. Это привлекло внимание супругов.

После того как одного прохожего отпустили, полиция задержала для обысков другого мужчину. Его пригласили в машину правоохранителей. На видео видно, как в это время свет в машине погас.

"Это было очень странно. Если его позвали в машину, чтобы составлять протокол, то делать это в полной темноте как-то нелогично", - прокомментировала журналистка.

Муж журналистки догнал задержанного после того, как его отпустили правоохранители. Величко отметила, что это был молодой парень - он был напуган и сначала воспринял мужа как еще одного милиционера в штатском.

По ее словам, задержанный рассказал, что во время обысков полиция увидела в его карманах деньги. А в машине требовали отдать все что есть, чтобы "не было неприятностей".

Запись инцидента журналистка выложила в Facebook-группу "Мои Бровары", где в комментариях местные жители отметили, что подобные ситуации были и с ними.

В то же время в полиции Киевской области опровергли обвинения журналистки и заявили, что правоохранители "отрабатывали ориентировки". По словам правоохранителей, мужчин задерживали из-за сходства по приметам, а денег у них не требовали.

В качестве доказательства полиция опубликовала видео с одним из задержанных 20 октября. Однако Величко утверждает, что на записи не тот парень, который рассказал супругам об инциденте.

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