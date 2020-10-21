В 2018-2020 годах из ВСУ уволилось более 77 тыс. контрактников, - BBC News Украина
21 октября, 2020, 09:50
За последние три года из Вооруженных сил уволились почти треть определенной численности войска
Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на данные Генштаба.
"За 2018-2020 год из вооруженных сил уволилось более 77 тыс. контрактников. Это почти треть определенной законом численности ВСУ", - говорится в сообщении.
Из них 20 тыс. - за первые девять месяцев этого года.
Главнокомандующий вооруженных сил Руслан Хомчак отмечает, что почти 10 тыс. из этих 77 тыс. уволили из-за служебного несоответствия.
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