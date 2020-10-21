21 октября, 2020, 10:12

Бывший кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановська объявила гарантии для тех, кто поддержит забастовку в Беларуси

Она призвала людей не выходить на работу и учебу с 26 октября, сообщает пресс-служба Тихановськои.

Она гарантирует поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы. Если она придет к власти, то обещает следующие гарантии:

Аннулирование всех штрафов за неуплату коммунальных платежей;

Аннулирование судимости и административных штрафов;

Восстановление на работе;

Получение финансовой амнистии тем, кто удерживался на работе выплатами по контрактам.

Напомним, Тихановська огол осилит дедлайн правоохранителям для перехода на сторону народа.

Тихановська 13 октября также объявила ультиматум Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования: объявить об уходе с поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.

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