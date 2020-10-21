Трамп, который постоянно критикует Китай, имеет там банковский счет, - СМИ
Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что Трамп имеет банковские счета также в Великобритании и Ирландии.
По данным журналистов, исследовали налоговые документы главы Белого дома, в КНР банковский счет Трампа контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая оплатила 188 561 доллар налогов в Китае в период 2013-2015 гг.
Юрист компании Алан Гартен объяснил, что счет был открыт после создания офиса в Китае "для изучения потенциала сделок в гостиничном бизнесе в Азии". При этом он не уточнил, в каком именно китайском банке открыт счет.
Трамп во время предвыборной компании обвинял своего оппонента Джо Байдена, что он будет вести "мягкую" политику в отношении Китая за якобы бизнес-сделки в КНР его сына Хантера.
С приходом администрации Дональда Трампа конфронтация между КНР и США существенно усилилась. В прошлом году страны углубили торговое противостояние, и в мире заговорили о торговой войне между двумя крупнейшими экономиками.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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