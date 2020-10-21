Сирийские наемники воюют в Нагорном Карабахе, - Conflict Intelligence Team
Об этом сообщает Conflict Intelligence Team (Группа по разведке конфликтов) со ссылкой на видео наемников, комментарии пользователей соцсетей, данные западных журналистов.
По данным расследователей, президенты Азербайджана и Турции отрицали присутствие наемников в зоне конфликта, хотя об этом писали не только проармянские аккаунты, но и независимые эксперты по сирийскому конфликту, и журналисты крупных западных СМИ, и представители власти многих стран, включая президента Франции.
В сети появилось несколько видео, на которых слышен арабский язык, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана без опознавательных знаков и бронежилеты в другом камуфляже, которые используются Сухопутными войсками страны.
Пользователям соцсетей удалось геолоцировать эти видео, подтвердив, что они сняты как на территории, подконтрольной власти Азербайджана, так и на территории самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики", которые были заняты азербайджанскими силами.
В частности, сирийцы присутствуют в южной части линии фронта, где в последние дни шли тяжелые бои за населенный пункт Гадрут.
Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что сирийцы, которые воюют в Нагорном Карабахе, "полностью или практически полностью набраны на северо-западе Сирии", где проживает множество беженцев (внутренне перемещенных лиц) из районов страны, подконтрольных Дамаску.
Эти территории полностью или частично контролируют турецкие войска, которые расширяют свое присутствие в Сирии с 2016 года, в том числе с помощью группировок из сирийцев. По мнению CIT, бедность населения "создает почву для набора наемников, готовых за деньги защищать турецкие интересы в Ливии, а теперь и в Азербайджане".
В июле The Independent знала о планах привлечь сирийцев к закавказскому конфликту. По данным исследовательницы конфликта Елизаветы Цурковой, в начале августа в Африне стали появляться посредники, позже начали вербовку бойцов. Собеседники The Guardian называли 13 и 18 сентября в качестве даты, когда они заключили контракты, а WSJ пишет, что в середине того же месяца уже началась переброска бойцов.
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