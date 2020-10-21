Сирийские наемники воюют в Нагорном Карабахе, - Conflict Intelligence Team

21 октября, 2020, 18:12

Сирийские наемники участвуют в боях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team (Группа по разведке конфликтов) со ссылкой на видео наемников, комментарии пользователей соцсетей, данные западных журналистов.

По данным расследователей, президенты Азербайджана и Турции отрицали присутствие наемников в зоне конфликта, хотя об этом писали не только проармянские аккаунты, но и независимые эксперты по сирийскому конфликту, и журналисты крупных западных СМИ, и представители власти многих стран, включая президента Франции.

В сети появилось несколько видео, на которых слышен арабский язык, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана без опознавательных знаков и бронежилеты в другом камуфляже, которые используются Сухопутными войсками страны.

Пользователям соцсетей удалось геолоцировать эти видео, подтвердив, что они сняты как на территории, подконтрольной власти Азербайджана, так и на территории самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики", которые были заняты азербайджанскими силами.

В частности, сирийцы присутствуют в южной части линии фронта, где в последние дни шли тяжелые бои за населенный пункт Гадрут.

Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что сирийцы, которые воюют в Нагорном Карабахе, "полностью или практически полностью набраны на северо-западе Сирии", где проживает множество беженцев (внутренне перемещенных лиц) из районов страны, подконтрольных Дамаску.

Эти территории полностью или частично контролируют турецкие войска, которые расширяют свое присутствие в Сирии с 2016 года, в том числе с помощью группировок из сирийцев. По мнению CIT, бедность населения "создает почву для набора наемников, готовых за деньги защищать турецкие интересы в Ливии, а теперь и в Азербайджане".

В июле The Independent знала о планах привлечь сирийцев к закавказскому конфликту. По данным исследовательницы конфликта Елизаветы Цурковой, в начале августа в Африне стали появляться посредники, позже начали вербовку бойцов. Собеседники The Guardian называли 13 и 18 сентября в качестве даты, когда они заключили контракты, а WSJ пишет, что в середине того же месяца уже началась переброска бойцов.

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