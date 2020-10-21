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Espreso.tvЭкономикаШмыгаль призвал регионы предоставлять предложения по развертыванию мобильных госпиталей и расширению коечного фонда

Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения по развертыванию мобильных госпиталей и расширению коечного фонда


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей областей предоставлять предложения по развертыванию мобильных госпиталей и расширению коечного фонда в регионах для борьбы с COVID-19

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Надо уже принимать решение о перепрофилировании больницы. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчетах, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля во время селекторного совещания с руководителями областей.

Премьер также отметил, что по расчетам Совета национальной безопасности и обороны, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Поэтому Шмыгаль призвал глав администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

Кроме того, Шмыгаль поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской ГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

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