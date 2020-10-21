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Espreso.tvОбществоШмыгаль: Кабмин выделит 90 млн грн на предотвращение массовых пожаров в Чернобыльской зоне

Шмыгаль: Кабмин выделит 90 млн грн на предотвращение массовых пожаров в Чернобыльской зоне


фото: reuters
Правительство выделит почти 90 млн грн на улучшение материально-технического обеспечения Государственного агентства по управлению зоной отчуждения

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"Почти каждый год в результате небрежности, безответственности и других причин на территории Чернобыльской Зоны отчуждения наблюдаются массовые пожары. Для их предотвращения из резервного фонда госбюджета будет выделено почти 90 млн грн для Государственного агентства по управлению зоной отчуждения", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что средства выделяются на улучшение материально-технического обеспечения подразделений агентства.

  • Напомним, лесные пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули в начале апреля. Спасатели пытались погасить все очаги горения в Киевской и Житомирской областях в течение месяца.
  • В июне лесные пожары в зоне отчуждения повторились.

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