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Espreso.tvЭкономикаСБУ раскрыла хищения при строительстве дорог в Харьковской области

СБУ раскрыла хищения при строительстве дорог в Харьковской области


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила хищения и предупредила некачественное строительство и ремонт дорог в Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что в течение третьего квартала этого года харьковское государственное предприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку материалов для строительства и ремонта автодорог. При этом менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных, что позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договор на почти 6,3 млн грн.

При этом при анализе тендерной документации сотрудники СБУ обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества.

"Такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и выполнению работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышение аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что благодаря своевременному информированию СБУ руководство госпредприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договора.

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