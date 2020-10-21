СБУ раскрыла хищения при строительстве дорог в Харьковской области

21 октября, 2020, 15:12

Служба безопасности Украины разоблачила хищения и предупредила некачественное строительство и ремонт дорог в Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что в течение третьего квартала этого года харьковское государственное предприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку материалов для строительства и ремонта автодорог. При этом менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных, что позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договор на почти 6,3 млн грн.

При этом при анализе тендерной документации сотрудники СБУ обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества.

"Такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и выполнению работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышение аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что благодаря своевременному информированию СБУ руководство госпредприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договора.

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