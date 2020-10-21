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Espreso.tvОбществоРоссийский суд оставил под арестом крымского политзаключенного Ремзи Бекирова

Российский суд оставил под арестом крымского политзаключенного Ремзи Бекирова


фото: www.radiosvoboda.org
Третий апелляционный суд общей юрисдикции российского города Сочи оставил под стражей арестованного по "делу Хизб ут-Тахрир" гражданского журналиста из оккупированного Россией Крыма Ремзи Бекирова

Об этом сообщает общественное правозащитное объединение "Крымская солидарность" .

"Апелляционную жалобу мы написали на 14 листах, где указали, что Верховный суд Республики Крым неправильно применил уголовное законодательство, а именно не учел и не применил 4-ю Женевскую конвенцию по Ремзи Бекирову. Не учел то, что Рэмзи во время судебного процесса находится в аквариуме, хотя Европейский суд неоднократно указывал на то, что это унижает человеческое достоинство. У него просто нет стола", - отметил адвокат Эдем Семедляев.

При этом в Крыму заседание оккупационного "суда" происходило в закрытом режиме. Это аргументировали тяжестью статьи, по которой обвиняют журналиста. Однако в российском суде заседание проводили открыто.

"Мы ходатайствовали, чтобы увеличили охрану, улучшили решетки на окнах, раздали сотрудникам ОМОНа и ФСИН еще автоматов, если они так беспокоятся. Сегодня в Третьем апелляционном суде заседание проходило в открытом режиме, но в то же время в Верховном суде Крыма его закрыли", - рассказал Семедляев.

Гражданского журналиста Ремзи Бекирова арестовали 28 марта 2019 года в рамках второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Большинство арестованных по этому делу - участники правозащитного объединения "Крымская Солидарность". Их обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ( "Организация деятельности террористической организации", санкция - до пожизненного лишения свободы), по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ( "Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы) и по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ( "Приготовление к насильственному захвату власти", до 10 лет лишения свободы).

18 июля 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, в том числе фигурантов данного уголовного дела.

Международный правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" политзаключенными и потребовал их немедленного освобождения.

20 октября в Третьем Апелляционном суде общей юрисдикции города Сочи состоялось судебное заседание, в ходе которого была ...

Опубликовано Крымская солидарность Вторник, 20 октября 2020 г.

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