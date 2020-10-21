Россия готовится возобновить испытания крылатой ракеты "Буревестник" - СМИ

21 октября, 2020, 10:22

Россия готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник"

Об этом сообщает CNN, в распоряжении которого оказались снимки со спутника, сделанные в прошлом месяце компанией Planet Labs.

Американские эксперты проанализировали фото, сделанные в районе населенного пункта Панькова на архипелаге Новая Земля, и пришли к выводу, что на полигоне, который ранее уже использовался для испытаний Буревестника, наблюдается повышенная активность.

Как рассказали эксперты из института международных исследований Мидлбери в Монтерее Майкл Дуитсман и Джеффри Льюис, Россия прекратила испытания ракеты после 2018 года, когда полигон был закрыт, однако "новые спутниковые фотографии показывают, что пауза завершена".

По их словам, на кадрах видно, что на полигоне возобновили стартовую площадку, а также можно заметить большое количество транспортных контейнеров в двух опорных площадках, включая возможное здание для проверки ракет.

Два американских чиновника сообщили CNN, что им известно о том, что Россия готовится к испытаниям ракет в рамках своей программы передовых вооружений.

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В сентябре прошлого года телеканал CNBC сообщил, что Россия проводила испытания крылатой ракеты Буревестник с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз. Все разы завершались авариями, а самый продолжительный полет занял более двух минут.

8 августа 2019 года на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв и пожар.

Уровень радиации был превышен в 4-16 раз.

Позже в госкорпорации Росатом сообщили, что во время инцидента на военном полигоне погибли пять сотрудников ядерного центра в Сарове.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел во время испытания прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.

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