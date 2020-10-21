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Espreso.tvСпортРедкач обвинил Ломаченко во лжи о травме в бою с Лопесом

Редкач обвинил Ломаченко во лжи о травме в бою с Лопесом


фото: BoxingScene
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что заявление о том, что Василий Ломаченко боксировал с Теофимо Лопесом с травмой, является ложью

Об этом Редкач написал в Instagram.

По его мнению, информация о том, что Ломаченко боксировал против Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) с травмой плеча похожа на ложь.

"Очевидно, что вместо того, чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели, как Василий отжимался на кольцах, ходил на руках, воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря. Более того, Василий говорил, что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. Ложь однозначно ", - написал Редкач.

По его словам, если даже информация правдива, то это свидетельствует о непрофессионализме команды Ломаченко.

"В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой не только для Василия, но и для них в жизни, могли выпустить бойца с травмой. Что это за клоунада? Плевок в лицо всему бокса? Плевок и насмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика который не слушается своего отца? Это просто цирк, хотя даже не смешно - это низко ", - убежден Редкач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Похоже больше на чистое враньё нежели чем на весомый доводы к проигрыш. Очевидно, что вместо того что бы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительном лагеря. Более того, Василий говорил что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, И не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. И т.п. Враньё однозначное! НО, допустим что это НЕ враньё и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой Не только для Василия но и для них в жизни, могли выпустить бойца с травмой! Что это ... клоунада? Плевок в лицо всему бокса? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика який НЕ слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно; это низко. И давайте не будем будем забывать, что Мэнни Пакьяо мог сесть в тюрьму, и м грозил срок от 1 до 4 лет или крупный штраф за то утаил информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мэйуэзером. Таковы правила штата Невада. А может команда Василия с Василием скопировалы именно это случай? .... тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на победу Василия. В любом случае, правда это или ложь; это неуважение к своему сопернику, подстава своей команды, неуважение к комиссии бокса штата Невада и своим болельщикам. #myopinion #only

Публикация от Ivan El Terribel Redkach (@ ivan_redkach_11)

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