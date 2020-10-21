Редкач обвинил Ломаченко во лжи о травме в бою с Лопесом
Об этом Редкач написал в Instagram.
По его мнению, информация о том, что Ломаченко боксировал против Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) с травмой плеча похожа на ложь.
"Очевидно, что вместо того, чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели, как Василий отжимался на кольцах, ходил на руках, воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря. Более того, Василий говорил, что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. Ложь однозначно ", - написал Редкач.
По его словам, если даже информация правдива, то это свидетельствует о непрофессионализме команды Ломаченко.
"В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой не только для Василия, но и для них в жизни, могли выпустить бойца с травмой. Что это за клоунада? Плевок в лицо всему бокса? Плевок и насмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика который не слушается своего отца? Это просто цирк, хотя даже не смешно - это низко ", - убежден Редкач.
Похоже больше на чистое враньё нежели чем на весомый доводы к проигрыш. Очевидно, что вместо того что бы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительном лагеря. Более того, Василий говорил что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, И не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. И т.п. Враньё однозначное! НО, допустим что это НЕ враньё и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой Не только для Василия но и для них в жизни, могли выпустить бойца с травмой! Что это ... клоунада? Плевок в лицо всему бокса? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика який НЕ слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно; это низко. И давайте не будем будем забывать, что Мэнни Пакьяо мог сесть в тюрьму, и м грозил срок от 1 до 4 лет или крупный штраф за то утаил информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мэйуэзером. Таковы правила штата Невада. А может команда Василия с Василием скопировалы именно это случай? .... тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на победу Василия. В любом случае, правда это или ложь; это неуважение к своему сопернику, подстава своей команды, неуважение к комиссии бокса штата Невада и своим болельщикам. #myopinion #only
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру .
- В свою очередь, Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению .
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