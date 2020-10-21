Ребров объяснил, почему разгром от "Барселоны" пошел его команде на пользу
Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .
По словам Реброва, в начале матча в Барселоне, который "Ференцварош" проиграл 1: 5, его команде удалось удивить соперника.
"В начале матча, когда мы были еще свежи, у нас было больше возможностей. Мы сознательно так начали, наращивали наступление, пытались удивить. Конечно, у соперника выступают классные защитники, которые через некоторое время подготовились к этому и оттолкнули нас назад", - сказал Ребров.
Он добавил, что был особенно доволен первыми 20 минутами.
"После гола был короткий период нашего преимущества. В этих матчах можно развиваться, приобретать опыт, тем более что "Барселона" - это очень высокий уровень. Относительно последних 10 минут мне очень жаль, можно было бы избежать такой разницы в счете. Кроме этого, не было особых проблем ", - отметил Ребров.
- Напомним, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" в меньшинстве победила венгерский "Ференцварош" со счетом 5: 1.
- Также 20 октября туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2: 0 .
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