Развитие публичных услуг и индустриальные парки в регионах: Минрегион назвал приоритеты "Большого строительства" на 2021 год

21 октября, 2020, 11:37

Министерство развития общин и регионов среди приоритетов президентской программы "Большая стройка" на 2021 год назвало развитие публичных услуг, создание индустриальных парков и обновление туристических объектов

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, в планах на 2021 год Минрегион определил основные направления, которые будут реализовываться в рамках президентской программы "Большая стройка" - это развитие сети предоставления качественных публичных услуг, ускорение экономического роста регионов и территорий, а также туристические магниты Украины.

В частности, в программе на 2021 год запланировано развитие сети предоставления качественных публичных услуг, в рамках которой будут реализовываться проекты школ, садов и объектов спортивной инфраструктуры, центров предоставления административных услуг и центров безопасности.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, ускорение экономического роста регионов предусматривает реализацию проектов, которые обеспечат повышение их конкурентоспособности, активизации инвестиционной деятельности, повышение уровня занятости населения и создания дополнительных рабочих мест.

"Такими проектами, в частности, могут стать индустриальные парки и другие инновационные объекты в регионах", - цитирует издание слова Чернышева.

Кроме того, в это направление включены проекты кооперативов в сельской местности, обустройство заведений профессионально-технического образования и создание условий для производства, центры креативной экономики, технологические и промышленные парки, другая инфраструктура для создания дополнительных рабочих мест и привлечения инвестиций.

Кроме того, на следующий год в программе "Большая стройка" планируется восстановление объектов культурного наследия, создание новых туристических объектов и касательной инфраструктуры, восстановление музеев и замков.

Отмечается, что окончательный перечень программ и проектов, которые будут реализовываться за счет Государственного фонда регионального развития в рамках программы "Большая стройка 2021, будет сформирован до 1 декабря 2020 года.

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