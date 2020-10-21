"Зальцбург" потерял очки в матче Лиги чемпионов с московским "Локомотивом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Австрийский клуб первым пропустил, португальский форвард "Локомотива" Эдер на 19-й минуте открыл счет в матче. В конце второго тайма "Зальцбург" сравнял счет, Доминик Собослай мощным ударом отправил мяч в сетку ворот московского клуба.
На 50-й минуте 33-летний Златко Юнузович в одно касание пробил по воротам и вывел австрийский клуб вперед. Однако сдержать редкие атаки россиян "Зальцбургу" не удалось. В середине второго тайма Виталий Лисакович сравнял счет в матче.
В следующем туре "Зальцбург" сыграет в Мадриде против "Атлетико", а "Локомотив" примет в Москве мюнхенскую "Баварию". Матчи состоятся 27 октября.
Лига чемпионов
1-й тур
21 октября
Группа А
"Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив" (Россия) 2:2
Голы: Собослай, 45, Юнузович, 50 - Эдер, 19 Лисакович, 75
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2.
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