"Стус придет за тобой!": В Николаеве протестующие пикетируют место встречи Медведчука с избирателями

21 октября, 2020, 15:23

21 октября в Николаеве активисты пикетируют концерт-холл "Юность", где должна состояться встреча ОПЗЖ с избирателями, на которой будет присутствовать Виктор Медведчук

Об этом сообщает "Укринформ".

Протестующие пришли с плакатами "Стус придет за тобой", "ОПЗЖ = смерть", "Николаев = Украина".

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У входа собрались и депутаты облсовета от "ОПЗЖ", среди которых замечены и те, кто час назад отказался участвовать в сессии облсовета, будто бы "из-за пиара головы облсовета". В частности, это Максим Невенчаный, Татьяна Демченко и некоторые другие. Между ними и представителями Нацкорпуса и "Свободы" время от времени возникают словесные перепалки.

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На месте дежурят усиленные наряды полиции. Сейчас все обходится без столкновений.

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