"Стус придет за тобой!": В Николаеве протестующие пикетируют место встречи Медведчука с избирателями
Об этом сообщает "Укринформ".
Протестующие пришли с плакатами "Стус придет за тобой", "ОПЗЖ = смерть", "Николаев = Украина".
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У входа собрались и депутаты облсовета от "ОПЗЖ", среди которых замечены и те, кто час назад отказался участвовать в сессии облсовета, будто бы "из-за пиара головы облсовета". В частности, это Максим Невенчаный, Татьяна Демченко и некоторые другие. Между ними и представителями Нацкорпуса и "Свободы" время от времени возникают словесные перепалки.
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На месте дежурят усиленные наряды полиции. Сейчас все обходится без столкновений.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупили за считанные минуты.
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинцев призывают к флешмобу # ВсіхНеЗасудиш - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
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