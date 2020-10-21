"Реал" - "Шахтер": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter "Шахтера".

Донецкий "Шахтер" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе B. Среди соперников - мадридский "Реал", миланский "Интер" и менхенгладбахская "Боруссия".

За свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались два раза. Дважды победу одерживал "королевский" клуб из Мадрида.

Лига чемпионов

1-й тур

21 октября

Группа B

"Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина),

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Антонио, Майкон, Тете, Марлос, Соломон, Дентинью

Запасные: Шевченко, Пятов, Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник.

"Реал": Куртуа, Мэнди, Милитао, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Йович, Родриго.

Запасные: Лунин, Начо, Кроос, Лукас Васкес, Иско, Винисиус, Бензема

Начало в 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football 1"

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