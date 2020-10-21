"Проведем после карантина": нардеп-"слуга" Грищенко объяснила свое предложение перенести второй тур выборов

Об этом она написала в Facebook.

"Основной целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые тура выборов никуда не денутся. Проведем после карантина", - отметила нардеп.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина.