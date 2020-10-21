"Проведем после карантина": нардеп-"слуга" Грищенко объяснила свое предложение перенести второй тур выборов
21 октября, 2020, 14:25
Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко прокомментировала свой проект постановления об отмене вторых туров на местных выборах
Об этом она написала в Facebook.
"Основной целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые тура выборов никуда не денутся. Проведем после карантина", - отметила нардеп.
- В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина.
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