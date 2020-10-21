 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Пакеты малыша": Зеленский подписал закон о восстановлении единовременного пособия

"Пакеты малыша": Зеленский подписал закон о восстановлении единовременного пособия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 930-IX

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 30 сентября.

Согласно закону с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О государственных закупках" .

В документе прописано, что временно - с 1 октября по 31 декабря этого года - закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Если в учреждении здравоохранения (родильном отделении, центре неонатальном) единовременная натуральная помощь "пакет малыша" отсутствует, ее выдача производится органами социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

больше новостей

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать