"Пакеты малыша": Зеленский подписал закон о восстановлении единовременного пособия

21 октября, 2020, 22:45

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 30 сентября.

Согласно закону с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О государственных закупках" .

В документе прописано, что временно - с 1 октября по 31 декабря этого года - закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Если в учреждении здравоохранения (родильном отделении, центре неонатальном) единовременная натуральная помощь "пакет малыша" отсутствует, ее выдача производится органами социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

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