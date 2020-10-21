"Европейская Солидарность" требует от властей не допустить банкротства Национального ботанического сада имени Гришко

21 октября, 2020, 13:44

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" требуют от правительства не допустить банкротства Национального ботанического сада имени Гришко

Как сообщила на брифинге народный депутат Мария Ионова, из-за недополучения в период карантина 13,2 млн гривен уникальный ботсад может обанкротиться. Руководство Ботсада в отчаянии, они обратились к депутатам с просьбой защитить уникальное заведение и помочь решить вопрос с финансированием.

"Есть проблема как с сохранением Ботанического сада как целостного комплекса, так и сохранения этой уникальной коллекции, которая находится в Ботаническом саду имени Гришко. К сожалению, государство не дает ответа на вопрос, а как же сохранить эту коллекцию, сохранить кадры, как выплачивать людям зарплату ", - говорит Мария Ионова.

Она отметила, что этот конкретный пример с Национальным ботаническим садом иллюстрирует общую ситуацию с потерей контроля за системой государственного управления в команде Зеленского.

"С марта, когда Национальный Ботанический сад столкнулся с жестким карантином и вся страна была в локдауне, ответы, как закрывать эти бюджетные ассигнования, не были предоставлены. И сегодня, осенью, мы столкнулись с тем, что 13,2 млн грн Национальный Ботанический сад получил, и теперь есть вопрос как заработной платы, так и сохранения этой уникальной коллекции ", - отметила Ионова.

"Мы все привыкли говорить о последствиях жесткого карантина для экономики и не говорим о том, какие еще области пострадали и что должно сделать государство для того, чтобы обезопасить от крайне негативных последствий в целом", - говорит народный депутат Нина Южанина.