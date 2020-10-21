"Будете носителем вируса после участка": в Черновцах распространяли листовки с сомнительными "советами" для избирателей
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авторы листовок ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию. Полиция выяснила, что медики не причастны к открыткам.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные лица расклеивают листовки с советами для избирателей.
"По словам заявительницы, в этих материалах отмечается повышенный риск инфицирования COVID-19 для граждан старше 50 лет на избирательных участках. Также там размещены советы, которые не являются официальными рекомендациями МЗ и могут повлиять на эмоциональное состояние избирателей, вызвав панику среди населения", - говорится в сообщении.
Информация на фото не соответствует действительности.
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