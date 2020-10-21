"Будете носителем вируса после участка": в Черновцах распространяли листовки с сомнительными "советами" для избирателей

21 октября, 2020, 09:34

В Черновцах полиция устанавливает организаторов распространения листовок с сомнительными "советами" для избирателей, как посещать избирательные участки

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авторы листовок ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию. Полиция выяснила, что медики не причастны к открыткам.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные лица расклеивают листовки с советами для избирателей.

"По словам заявительницы, в этих материалах отмечается повышенный риск инфицирования COVID-19 для граждан старше 50 лет на избирательных участках. Также там размещены советы, которые не являются официальными рекомендациями МЗ и могут повлиять на эмоциональное состояние избирателей, вызвав панику среди населения", - говорится в сообщении.

Информация на фото не соответствует действительности.