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Espreso.tvОбщество"Будете носителем вируса после участка": в Черновцах распространяли листовки с сомнительными "советами" для избирателей

"Будете носителем вируса после участка": в Черновцах распространяли листовки с сомнительными "советами" для избирателей

В Черновцах полиция устанавливает организаторов распространения листовок с сомнительными "советами" для избирателей, как посещать избирательные участки

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авторы листовок ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию. Полиция выяснила, что медики не причастны к открыткам.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные лица расклеивают листовки с советами для избирателей.

"По словам заявительницы, в этих материалах отмечается повышенный риск инфицирования COVID-19 для граждан старше 50 лет на избирательных участках. Также там размещены советы, которые не являются официальными рекомендациями МЗ и могут повлиять на эмоциональное состояние избирателей, вызвав панику среди населения", - говорится в сообщении.

Информация на фото не соответствует действительности.

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