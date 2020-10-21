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Espreso.tvОбществоПрезидент Болгарии ушел на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом

Президент Болгарии ушел на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом

Президент Болгарии Румен Радев вернулся из Эстонии и пошел на карантин после контакта с больным COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода .

Радев принимал участие в инвестиционном форуме в Эстонии. Поездку пришлось прервать.

Министр здравоохранения заявил, что 16 октября Радев контактировал с болгарским военным, который получил положительный тест на COVID-19.

Радев сообщил, что 19 октября получил отрицательный тест.

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