Президент Болгарии ушел на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом
21 октября, 2020, 09:09
Президент Болгарии Румен Радев вернулся из Эстонии и пошел на карантин после контакта с больным COVID-19
Об этом сообщает Радио Свобода .
Радев принимал участие в инвестиционном форуме в Эстонии. Поездку пришлось прервать.
Министр здравоохранения заявил, что 16 октября Радев контактировал с болгарским военным, который получил положительный тест на COVID-19.
Радев сообщил, что 19 октября получил отрицательный тест.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-