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Espreso.tvКрым - это УкраинаПредставитель Путина заявил, что Россия способна обеспечить Крым водой без участия Украины

Представитель Путина заявил, что Россия способна обеспечить Крым водой без участия Украины


фото: gettyimages
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечит оккупированный Крым водой без Украины

Об этом сообщает ТАСС.

"К нашему сожалению - это исключает Украина (восстановление подачи воды в Крым). Ведь Украина перекрыла кран, Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано", - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что ситуация на полуострове с водой критическая.

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