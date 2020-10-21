Правительство изменило постановление о специальных обязанностях на рынке газа

21 октября, 2020, 17:21

Кабинет министров принял постановление о разделении для теплоэлектроцентралей ответственности в части оплаты за газ, который используется для производства электроэнергии и производства тепла

Соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению предусматривается разделение для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ответственности в части оплаты за газ, который используется для производства электроэнергии и тепла.

По информации НАК "Нафтогаз Украины", некоторые ТЭЦ, которым компания поставляла газ для производства электроэнергии, имеют значительные задолженности, которые ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона для ряда населенных пунктов.

При этом отмечается, что разделение ответственности в части оплаты за газ, который используется для производства электроэнергии и тепла, даст предприятиям возможность иметь лимиты газа, которые будут гарантировать стабильный отопительный сезон для населения.

Напомним, Нафтогаз в начале сентября опубликовал перечень из 98 предприятий теплоэнергетики, которые задолжали за газ и этим ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона.

Чтобы отопительный сезон начался вовремя, должник может согласиться на реструктуризацию, соблюдение уровня расчетов не менее 90% или гарантирование оплаты органами местного самоуправления.

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