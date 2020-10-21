Правительство выделит 540 млн грн для обеспечения учебных заведений антисептиками
21 октября, 2020, 15:46
Кабинет министров собирается дополнительно выделить 540 млн грн на обеспечение учебных заведений средствами дезинфекции
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Сегодня мы утвердим предложение Министерства образования, согласно которому будут выделены дополнительные 540 млн грн именно для формирования безопасного пространства в наших школах, для того чтобы в каждой школе были дезинфекторы, а не только это правило существовало формально на бумаге", - сказал Шмыгаль .
Он добавил, что на следующий год Кабмин предлагает выделить 1 млрд грн именно на противоэпидемические мероприятия в украинских школах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-