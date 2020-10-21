Правительство выделит 540 млн грн для обеспечения учебных заведений антисептиками

21 октября, 2020, 15:46

Кабинет министров собирается дополнительно выделить 540 млн грн на обеспечение учебных заведений средствами дезинфекции

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы утвердим предложение Министерства образования, согласно которому будут выделены дополнительные 540 млн грн именно для формирования безопасного пространства в наших школах, для того чтобы в каждой школе были дезинфекторы, а не только это правило существовало формально на бумаге", - сказал Шмыгаль .

Он добавил, что на следующий год Кабмин предлагает выделить 1 млрд грн именно на противоэпидемические мероприятия в украинских школах.

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