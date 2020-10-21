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Espreso.tvЭкономикаПравительство выделит 540 млн грн для обеспечения учебных заведений антисептиками

Правительство выделит 540 млн грн для обеспечения учебных заведений антисептиками

Кабинет министров собирается дополнительно выделить 540 млн грн на обеспечение учебных заведений средствами дезинфекции

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы утвердим предложение Министерства образования, согласно которому будут выделены дополнительные 540 млн грн именно для формирования безопасного пространства в наших школах, для того чтобы в каждой школе были дезинфекторы, а не только это правило существовало формально на бумаге", - сказал Шмыгаль .

Он добавил, что на следующий год Кабмин предлагает выделить 1 млрд грн именно на противоэпидемические мероприятия в украинских школах.

 

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