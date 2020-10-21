Потепление и туманы: синоптик Наталья Диденко о погоде 22 октября
21 октября, 2020, 14:13
В Украине 22 октября ожидаются туманы, осадков в большинстве областей не предвидится
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV.
"Завтра осадков в большинстве областей не предвидится. Туманы будут увлажнять и дороги, и ухудшать видимость", - отметила синоптик.
Температура воздуха будет повышаться. Уже завтра днем в пределах Украины температура воздуха +12 ° C ... + 17 ° C. В южной части, возможно, выше.
По словам Натальи Диденко, в дальнейшем температура воздуха повысится еще на несколько градусов, но выходные она снова снизится.
В Киеве завтра ожидается небольшое потепление, до +15 ° C ... + 16 ° C. Осадков не предвидится.
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