Потепление и туманы: синоптик Наталья Диденко о погоде 22 октября

21 октября, 2020, 14:13

В Украине 22 октября ожидаются туманы, осадков в большинстве областей не предвидится

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV.

"Завтра осадков в большинстве областей не предвидится. Туманы будут увлажнять и дороги, и ухудшать видимость", - отметила синоптик.

Температура воздуха будет повышаться. Уже завтра днем в пределах Украины температура воздуха +12 ° C ... + 17 ° C. В южной части, возможно, выше.

По словам Натальи Диденко, в дальнейшем температура воздуха повысится еще на несколько градусов, но выходные она снова снизится.

В Киеве завтра ожидается небольшое потепление, до +15 ° C ... + 16 ° C. Осадков не предвидится.

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