Портнову вынесли предупреждение за хамство в соцсетях в адрес "5 канала": решение дисциплинарной палаты КДКА
Дисциплинарная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности Андрея Портнова. Это решение принято после рассмотрения жалобы ООО "Телерадиокомпания "НБМ" ("5 канал").
Адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами, говорится в материалах рассмотрения жалобы. Портнов допускает грубые и презрительные высказывания в отношении журналистов, систематически поливает грязью деятельность пятого президента Украины Петра Порошенко, звание которого сохраняется пожизненно и охраняется законом.
Ссылаясь на статус адвоката как на основание получения информации с ограниченным доступом с прямым нарушением норм УПК Портнов ставит под удар репутацию адвоката.
По мнению дисциплинарной комиссии, распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов.
Комиссия приняла решение применить к Андрею Портнову дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
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