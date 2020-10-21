Портнову вынесли предупреждение за хамство в соцсетях в адрес "5 канала": решение дисциплинарной палаты КДКА

21 октября, 2020, 16:01

Адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами

Дисциплинарная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности Андрея Портнова. Это решение принято после рассмотрения жалобы ООО "Телерадиокомпания "НБМ" ("5 канал").

Адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами, говорится в материалах рассмотрения жалобы. Портнов допускает грубые и презрительные высказывания в отношении журналистов, систематически поливает грязью деятельность пятого президента Украины Петра Порошенко, звание которого сохраняется пожизненно и охраняется законом.

Ссылаясь на статус адвоката как на основание получения информации с ограниченным доступом с прямым нарушением норм УПК Портнов ставит под удар репутацию адвоката.

По мнению дисциплинарной комиссии, распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов.