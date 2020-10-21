Подсчет результатов голосования 25 октября будет длительным, - ЦИК

21 октября, 2020, 12:44

Центральная избирательная комиссия прогнозирует длительный подсчет результатов голосования на местных выборах 25 октября

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК со ссылкой на симуляцию подсчета голосов избирателей на избирательном участке.

"Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет продолжительным. Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений", - сообщили в комиссии.

Главные проблемы при симуляции возникли с заполнением протокола о подсчете голосов и с определением действительности или недействительности бюллетеня.