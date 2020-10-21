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Espreso.tvОбществоПод Офисом президента мужчина пытался сжечь себя

Под Офисом президента мужчина пытался сжечь себя

Под Офисом президента Украины мужчина попытался поджечь себя

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Мужчине не дали сжечь себя, быстро потушили огонь. По предварительным данным, пострадала только нога этого мужчины.

  • Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости мужчина поджег себя.
  • Военнослужащая Юлия Микитенко заявила, что ее отец совершил самосожжение по политическим мотивам - из-за несогласия с действиями режима Владимира Зеленского, в которых он видел потакание российской агрессии. 14 октября он скончался в больнице.

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