Под Офисом президента мужчина пытался сжечь себя
21 октября, 2020, 15:12
Под Офисом президента Украины мужчина попытался поджечь себя
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
Мужчине не дали сжечь себя, быстро потушили огонь. По предварительным данным, пострадала только нога этого мужчины.
- Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости мужчина поджег себя.
- Военнослужащая Юлия Микитенко заявила, что ее отец совершил самосожжение по политическим мотивам - из-за несогласия с действиями режима Владимира Зеленского, в которых он видел потакание российской агрессии. 14 октября он скончался в больнице.
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