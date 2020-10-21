Под Офисом президента мужчина пытался сжечь себя

21 октября, 2020, 15:12

Под Офисом президента Украины мужчина попытался поджечь себя

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Мужчине не дали сжечь себя, быстро потушили огонь. По предварительным данным, пострадала только нога этого мужчины.

Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости мужчина поджег себя.

Военнослужащая Юлия Микитенко заявила, что ее отец совершил самосожжение по политическим мотивам - из-за несогласия с действиями режима Владимира Зеленского, в которых он видел потакание российской агрессии. 14 октября он скончался в больнице.