Перенос второго тура выборов оставит города без легитимной власти, - КИУ

Об этом заявил Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook, комментируя инициативу "Слуг народа" принять постановление об отсрочке второго тура выборов.

"КИУ отмечает, что вопрос проведения выборов не должен сопровождаться политическими спекуляциями. Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи о возможной отсрочке местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления (в частности, относительно законодательных попыток ограничить полномочия киевского городского головы)", - говорится в заявлении.

В Комитете избирателей считают, что инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

"Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в частности второго тура голосования, возможна лишь в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений" , - отмечается в заявлении.

В Комитете избирателей Украины призвали главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова принять неотложные меры по обнародованию текста проекта постановления и обратились к руководству фракции "Слуга народа" с требованием разъяснить позицию политической силы в отношении инициативы народного депутата "Слуги народа" о переносе второго тура выборов.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина.

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