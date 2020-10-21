Папа Римский поддержал гражданские браки гомосексуалистов

Об этом он сказал в документальном фильме "Франческо", который показали в рамках Римского международного кинофестиваля, передает hromadske.

"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети божьи. Нам нужен закон о гражданских партнерствах. Так они будут признаны на юридическом уровне", - сказал Франциск в фильме.

Это первое публичное заявление Папы Римского об узаконивании гражданских браков гомосексуальных людей. Ранее он высказывался в поддержку ЛГБТ-людей: утверждал, что бог любит геев такими, какие они есть, а также поддержал ЛГБТ-подростков.

Франциск ранее на посту архиепископа Буэнос-Айреса поддержал гражданские партнерства для гомосексуальных пар, но как Папа Римский до сих пор публично об этом не высказывался.

В фильме также показали Хуана Карлоса Круза - гея, который стал жертвой сексуального насилия со стороны чилийского священника. Это ему в 2018 году Франциск сказал, что бог создал гомосексуалов и любит их такими, какие они есть.

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