Открыто дело из-за сопротивления протестующих при вывозе Антоненко в СИЗО, - Нацполиция

21 октября, 2020, 21:00

Правоохранители открыли дело из-за блокирования активистами выезда служебного транспорта с территории Шевченковского районного суда, в котором состоялось заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Под Шевченковским районным судом столицы активисты перекрыли выезд служебного автотранспорта. Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу чтобы восстановить правопорядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебного автотранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя" Уголовного кодекса Украины.

"Подчеркиваем: правоохранители в пределах своей компетенции и полномочий будут немедленно реагировать на нарушения требований действующего законодательства, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, 21 октября в ходе слушания суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Так, суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца.

После суда по делу Шеремета о продлении меры пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца, правоохранители вывезли его в СИЗО несмотря на сопротивление протестующих . Активисты баррикадировали выезд из суда, были слышны взрывы, сирены автомобилей, а также между силовиками и активистами произошли столкновения.

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