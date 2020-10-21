Около 100 нардепов-"слуг" поехали на Донбасс, - Кравчук
Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
"Мы не будем делать там заседание - это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Находиться на Донбассе будем два дня", - отметила Кравчук.
По ее словам, во время этой поездки нардепы планируют пообщаться с военными и гражданскими. Результаты же работы, проведенной на Донбассе, "Слуги народа" планируют обсудить на заседании фракции уже после возвращения в Киев.
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"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", - уточнила политик.
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