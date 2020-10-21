Около 100 нардепов-"слуг" поехали на Донбасс, - Кравчук

21 октября, 2020, 08:53

Около сотни народных депутатов из фракции "Слуга народа" 21 октября выехали на Донбасс

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Мы не будем делать там заседание - это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Находиться на Донбассе будем два дня", - отметила Кравчук.

По ее словам, во время этой поездки нардепы планируют пообщаться с военными и гражданскими. Результаты же работы, проведенной на Донбассе, "Слуги народа" планируют обсудить на заседании фракции уже после возвращения в Киев.

Читайте также: Зеленский заявил, что 120 депутатов "Слуги народа" 21 октября поедут на Донбасс

"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", - уточнила политик.