Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Лебединского и Авдеевки
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 21 октября, на участках ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска трижды нарушили достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от Лебединского. Еще один факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован близ Авдеевки, где противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.
Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.
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