Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, пострадал боец ООС

21 октября, 2020, 07:45

Во вторник, 20 октября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 6 раз нарушили мирные договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Неподалеку Светлодарска и Майорска захватчики обстреляли украинских военных из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки совершили три обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского выстрела один украинский военный получил акубаротравмы. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.

Кроме того, в районе населенного пункта Павлополь зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Объединенные силы средствами радиоэлектронной борьбы подавили активность враждебного беспилотника, исключив его дальнейшее использование.

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