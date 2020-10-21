Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, пострадал боец ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Неподалеку Светлодарска и Майорска захватчики обстреляли украинских военных из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки совершили три обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате вражеского выстрела один украинский военный получил акубаротравмы. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.
Кроме того, в районе населенного пункта Павлополь зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Объединенные силы средствами радиоэлектронной борьбы подавили активность враждебного беспилотника, исключив его дальнейшее использование.
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