ОБСЕ зафиксировала в ОРДО 11 танков и 3 гаубицы, размещенных с нарушением разведения войск

21 октября, 2020, 08:35

СММ ОБСЕ обнаружила на территории оккупантов 14 единиц вооружения, размещенных с нарушением разведения войск

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области миссия зафиксировала 14 единиц вооружения, размещенные с нарушением линий отвода неподалеку неподконтрольного правительству полигона у Новоселовки", - сообщают в ОБСЕ.

В самом полигоне зафиксированы 3 танка Т-72 и 3 самоходные гаубицы "Гвоздика" (122 мм).

Неподалеку беспилотник ОБСЕ обнаружил еще 8 танков.