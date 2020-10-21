ОБСЕ зафиксировала в ОРДО 11 танков и 3 гаубицы, размещенных с нарушением разведения войск
21 октября, 2020, 08:35
СММ ОБСЕ обнаружила на территории оккупантов 14 единиц вооружения, размещенных с нарушением разведения войск
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.
"В Донецкой области миссия зафиксировала 14 единиц вооружения, размещенные с нарушением линий отвода неподалеку неподконтрольного правительству полигона у Новоселовки", - сообщают в ОБСЕ.
В самом полигоне зафиксированы 3 танка Т-72 и 3 самоходные гаубицы "Гвоздика" (122 мм).
Неподалеку беспилотник ОБСЕ обнаружил еще 8 танков.
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