Непобедимый украинский тяжеловес в декабре сразится за титул WBC
Об этом сообщает "Трибуна" .
По словам Сиренко, 13 декабря в Германии он будет биться за азиатский титул WBC (Всемирного боксерского совета), за который он должен был сражаться еще в марте.
"У нас планируется событие в декабре. Мы тщательно к нему готовимся, сейчас я провожу первый этап подготовки, общефизической. В начале ноября мы начнем второй этап. Надеюсь, что все будет по плану и не будет никаких историй, связанных с пандемией. Мы сможем улететь в Германию и провести свои поединки. Я должен был боксировать за титул WBC Asia еще в марте, но в связи со всеми событиями все изменилось. Надеюсь, что поборюсь за этот титул сейчас ", - сказал Сиренко.
Ожидалось, что 28 марта Владислав Сиренко будет драться против Джонни Мюллера. Южноафриканец в августе 2015 года в Киеве встречался с другим украинцем - Александром Усиком в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.
25-летний Сиренко на профессиональном ринге выиграл все свои 14 поединков, 13 побед украинец получил нокаутом.
- Напомним, 2 августа Владислав Сиренко одержал досрочную победу над соотечественником Павлом Кроленко.
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