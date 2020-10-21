Нардеп-"слуга" Грищенко зарегистрировала постановление о переносе второго тура местных выборов, - КИУ

21 октября, 2020, 13:20

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Автор проект - народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко.

Текст на данный момент отсутствует на сайте Верховной Рады Украины, однако его фото уже были обнародованы рядом украинских СМИ.

"Согласно документу предлагается внести изменения в постановление Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", предусмотрев, что повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальные общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового , городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина ", - говорится в сообщении.



В КИУ заявили, что в первую очередь, речь идет об инициативе относительно отсрочки второго тура выборов городских голов в крупных городах.

Согласно Избирательного кодекса Украины второй тур выборов должен состояться в случае, если ни один кандидат на должность городского головы не наберет в первом туре 25 октября больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании



КИУ считает, что инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможно только в условиях введения военного или чрезвычайного положения.



По оценке КИУ вероятно переноса второго тура выборов фактически оставит город без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

КИУ отмечает, что вопрос проведения выборов не должен "сопровождаться политическими спекуляциями".

КИУ призывает главу Рады Дмитрия Разумкова обнародовать текст постановления и обращается к руководству фракции "Слуга народа" с разъяснением позиции политической силы о переносе второго тура выборов.