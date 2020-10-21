На Львовщине произошло ДТП на трассе Киев-Чоп, погибли два человека
Об этом сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
По имеющимся данным, Volkswagen Golf под управлением жителя с. Долиновка Сколевского района 1967 г.р. во время левого поворота не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Dodge Journey под управлением водителя 1996 р., что привело к столкновению.
В результате ДТП водитель Volkswagen Golf и его пассажирка, жительница с. Долиновка 1969 г.р. погибли на месте происшествия.
ИНФОРМАЦИЯ об оперативной обстановке по вопросам чрезвычайных ситуаций и о других опасных событиях на территории области ...Опубликовано Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА Вторник, 20 октября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-