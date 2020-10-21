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Espreso.tvОбществоНа Львовщине произошло ДТП на трассе Киев-Чоп, погибли два человека

На Львовщине произошло ДТП на трассе Киев-Чоп, погибли два человека

Во вторник, 20 октября, на автодороге Киев-Чоп в с. Тухолька Сколевского района Львовской области произошло смертельное ДТП с участием Volkswagen Golf и Dodge Journey

Об этом сообщает в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

По имеющимся данным, Volkswagen Golf под управлением жителя с. Долиновка Сколевского района 1967 г.р. во время левого поворота не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Dodge Journey под управлением водителя 1996 р., что привело к столкновению.

В результате ДТП водитель Volkswagen Golf и его пассажирка, жительница с. Долиновка 1969 г.р. погибли на месте происшествия.

ИНФОРМАЦИЯ об оперативной обстановке по вопросам чрезвычайных ситуаций и о других опасных событиях на территории области ...

Опубликовано Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА Вторник, 20 октября 2020 г.

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