МЗ: Никаких переговоров в отношении российских вакцин против COVID-19 Украина не ведет

21 октября, 2020, 19:29

Министерство здравоохранения Украины не намерено закупать или получать российские вакцины против коронавируса, не ведет никаких переговоров

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Отмечается, что любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне".

"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в установленном порядке не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможной его закупку и использование в Украине", - говорится в сообщении.

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В Минздраве отметили, что в Украине лекарственные средства, в частности иммунобиологические препараты, допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и на заказ лечебно-профилактических учреждений.

Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин, они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы. Как известно, Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19.

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