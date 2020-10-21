МЗ: Никаких переговоров в отношении российских вакцин против COVID-19 Украина не ведет
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Отмечается, что любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне".
"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в установленном порядке не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможной его закупку и использование в Украине", - говорится в сообщении.
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В Минздраве отметили, что в Украине лекарственные средства, в частности иммунобиологические препараты, допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и на заказ лечебно-профилактических учреждений.
Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин, они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы. Как известно, Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19.
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