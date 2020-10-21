Минюст США подал иск против Google
В США ее обвинили в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов, а именно в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор, сообщает пресс-служба Минюста.
В США говорят, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузерам за установку Google в качестве поисковой системы по умолчанию.
Иск подали генеральные прокуроры 11 штатов. В Минюсте говорят, что Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится около 80% поисковых запросов в США.
Сама компания, в свою очередь, опровергает заявления Минюста США.
"Люди используют Google, потому что они выбирают его, а не потому что их заставляют или они не могут найти альтернативы", - говорит представитель компании.
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