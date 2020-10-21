МИД Украины поддержало обвинение США в адрес 6 хакеров ГРУ России в кибератаках по всему миру
Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИД.
"Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинению шести сотрудникам российского Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что полностью поддерживают заявление госсекретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве.
"Такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности", - подчеркнули в украинском министрестве.
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"Украина подтверждает свою твердую позицию, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности", - заявили в министерстве.
- Напомним, Великобритания и США обвинили шестерых российских хакеров в атаках на серверы украинского правительства.
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