Мы не примем человека, для которого Украина с Россией - это одна страна, - ультрас WBC о Луческу

21 октября, 2020, 18:54

Ультрас WBC не собираются принимать Мирчу Луческу как главного тренера "Динамо", поскольку убеждены, что для румына Украина с Россией - это одна страна

Об этом сообщает официальный facebook "WBC Ультрас "Динамо".

Активные болельщики "Динамо" продолжат протестовать против назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

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"Прошло почти семь месяцев, как "Динамо" закрыло свои двери на стадион болельщикам. За это время произошло очень много негативного: нашим тренером стал Луческу, "Шахтер" начал играть на НСК, пророссийские коллаборационисты из ОПЗЖ Григорий Суркис и Виктор Медведчук тянут свои руки к клубу... Неизменным остается лишь одно - позиция "Ультрас "Динамо" WBC" в вопросах чести и достоинства. Напоминаем снова для всех! Мы никогда не примем главным тренером человека, который считает, что Украина с Россией - это одна страна", - говорится в сообщении.

Также ультрас отметили, что будут делать все, чтобы братья Суркисы отошли от управления клубом.

"Мы будем стараться делать все от нас возможное, чтобы Суркисы отошли от управления клубом и перестали его использовать в своих политических играх. В свою очередь мы всегда будем продолжать посещать стадионы и напоминать о нашей принципиальной позиции! И отдельно хотим передать привет анонимам, которые рассказывали, что мы собираемся срывать матчи "Динамо". Это настолько абсурдно и бессмысленно, что, пожалуй, нет смысла комментировать", - говорится в заявлении.

"Cцуркисы - позор Динамо" и "Lucescu go away". Прошло почти семь месяцев, как "Динамо" закрыло свои двери на стадион... Опубликовано WBC Ультрас Динамо в среду, 21 октября 2020 года

20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0 .

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