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Espreso.tvОбществоМестные выборы: МВД перешло на усиленный режим работы, будет привлечена авиация

Местные выборы: МВД перешло на усиленный режим работы, будет привлечена авиация


фото: mvs.gov.ua
В связи с местными выборами Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С 21 октября по 1 ноября сотрудников МВД перевели на усиленный вариант несения службы.

По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, система управления центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы будет развернута в полном объеме.

"Также до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировки подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести подробный инструктаж. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты ", - отметил Яровой.

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