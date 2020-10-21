Местные выборы: МВД перешло на усиленный режим работы, будет привлечена авиация

21 октября, 2020, 13:45

В связи с местными выборами Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С 21 октября по 1 ноября сотрудников МВД перевели на усиленный вариант несения службы.

По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, система управления центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы будет развернута в полном объеме.

"Также до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировки подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести подробный инструктаж. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты ", - отметил Яровой.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 местные выборы .

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