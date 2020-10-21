Месси стал первым футболистом, который забил в 16-м подряд сезоне ЛЧ
Об этом сообщает MisterChip.
В игре 1-го тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" Месси на 27-й минуте реализовал пенальти и помог своей команде победить на "Камп Ноу" 5: 1.
Таким образом, аргентинец повторил рекорд, установленный бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом, который также забивал в 16 сезонах ЛЧ.
В то же время, Месси оказался первым футболистом, который забивал в 16 сезонах главного еврокубка подряд.
RÉCORD HISTÓRICO - Messi iguala a Ryan Giggs como únicos jugadores que han marcado en DIECISEIS ediciones diferentes de la UEFA Champions League (Messi es el primero que lo logra en 16 ediciones consecutivas). pic.twitter.com/8qd2ASOP0C- MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) October 20, 2020
- Напомним, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" в меньшинстве победила венгерский "Ференцварош" со счетом 5: 1.
- Испанский хавбек "Барселоны" Ансуи Фати стал первым футболистом, который забил два гола в Лиге чемпионов до 18 лет .
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