Месси стал первым футболистом, который забил в 16-м подряд сезоне ЛЧ

21 октября, 2020, 12:12

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси стал первым в истории футболистом, который забил в 16-м подряд сезоне Лиги чемпионов

Об этом сообщает MisterChip.

В игре 1-го тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" Месси на 27-й минуте реализовал пенальти и помог своей команде победить на "Камп Ноу" 5: 1.

Таким образом, аргентинец повторил рекорд, установленный бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом, который также забивал в 16 сезонах ЛЧ.

В то же время, Месси оказался первым футболистом, который забивал в 16 сезонах главного еврокубка подряд.

RÉCORD HISTÓRICO - Messi iguala a Ryan Giggs como únicos jugadores que han marcado en DIECISEIS ediciones diferentes de la UEFA Champions League (Messi es el primero que lo logra en 16 ediciones consecutivas). pic.twitter.com/8qd2ASOP0C - MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) October 20, 2020

Напомним, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" в меньшинстве победила венгерский "Ференцварош" со счетом 5: 1.

Испанский хавбек "Барселоны" Ансуи Фати стал первым футболистом, который забил два гола в Лиге чемпионов до 18 лет .

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