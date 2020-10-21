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Espreso.tvСпортМесси стал первым футболистом, который забил в 16-м подряд сезоне ЛЧ

Месси стал первым футболистом, который забил в 16-м подряд сезоне ЛЧ


фото: Reuters
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси стал первым в истории футболистом, который забил в 16-м подряд сезоне Лиги чемпионов

Об этом сообщает MisterChip.

В игре 1-го тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" Месси на 27-й минуте реализовал пенальти и помог своей команде победить на "Камп Ноу" 5: 1.

Таким образом, аргентинец повторил рекорд, установленный бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Райаном Гиггзом, который также забивал в 16 сезонах ЛЧ.

В то же время, Месси оказался первым футболистом, который забивал в 16 сезонах главного еврокубка подряд.

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