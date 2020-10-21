Мэр Трускавца Кульчинский обвинил СБУ в политическом преследовании партии "Европейская Солидарность"

21 октября, 2020, 11:34

Мэр Трускавца Андрей Кульчинский заявил, что СБУ указала ложную информацию у себя на сайте и опроверг выемку документов спецслужбой во время обысков в "Нафтусе" и назвал действия следователей черным пиаром

Об этом действующий мэр Трускавца Андрей Кульчинский рассказал в видеообращении на Facebook.

"Я, Андрей Кульчинский, городской глава Трускавца, обращаюсь к президенту Украины. Владимиру Александровичу, прекратите политические репрессии на кандидатов от "Европейской Солидарности". Сегодня на областном сайте Службы безопасности Украины появилась информация, которая напоминает больше грязный политический заказ. За 5 лет моей работы правоохранители неоднократно приходили в городской совет с необходимостью ознакомиться с различными документами, но впервые так показательно работники СБУ с надписями на спине с фотофиксацией, видеофиксацией заходили в кабинеты городского совета и проводили ознакомление с документами", - заявил мэр Трускавца.

Мэр отметил, что обыски провели накануне выборов, где он является лидером рейтинга.

"Тема приватизации "Нафтуси" используется накануне местных выборов около 20 лет. Но так открыто к черному пиару впервые присоединилась Служба безопасности Украины. Тем более непонятно, почему сотрудники Службы безопасности пришли в городской совет по постановлению суда, где четко написано, что право ознакомиться с документами принадлежит исключительно следователю Национальной полиции. И почему на сайте Службы безопасности было написано, что была проведена выемка документов, если решением суда разрешено ознакомление с ними и никакой выемки проведено не было. И почему именно на 20-й год приватизации "Нафтуси", цитирую: "Служба безопасности предупредила уничтожение уникальной экологии курортного Трускавца?", - прокомментировал Кульчинский.

Напомним, 20 октября на сайте СБУ появилось сообщение , в котором рассказывалось о предупредительной акции спецслужбы, которая позволила сохранить от уничтожения коммерческой структурой экологии Трускавца

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо